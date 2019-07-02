Украинский тренера "Зенита" будут судить в Германии

2 июля, 2019, 08:54

Против украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука открыли уголовные дела в Германии

Об этом сообщает "Футбол 24".

Анатолий Тимощук обвиняется в физическом семейном насилии, а также мошенничестве. Бывшая гражданская жена игрока Надежда Навроцкая в Германии, где ранее выступал хавбек, судится с Тимощуком и рассказала подробности дела.

"Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. В настоящее время против него открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее - прокуратура Баварии против Анатолия Тимощука. Одна статья - за неуплату алиментов. Другое уголовное дело - за мошенничество ", - сказала Навроцкая.

По словам экс-жены Тимощука, он спрятал в России почти все состояние, которое заработал за свою карьеру.

"Отдал в чужую собственность все доли в бизнесе, которые открыл в России, и недвижимость, приобретенную ранее. И говорит, что у него ничего нет", - заявила Навроцкая.