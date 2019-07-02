Украинский тренера "Зенита" будут судить в Германии
Об этом сообщает "Футбол 24".
Анатолий Тимощук обвиняется в физическом семейном насилии, а также мошенничестве. Бывшая гражданская жена игрока Надежда Навроцкая в Германии, где ранее выступал хавбек, судится с Тимощуком и рассказала подробности дела.
"Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. В настоящее время против него открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее - прокуратура Баварии против Анатолия Тимощука. Одна статья - за неуплату алиментов. Другое уголовное дело - за мошенничество ", - сказала Навроцкая.
По словам экс-жены Тимощука, он спрятал в России почти все состояние, которое заработал за свою карьеру.
"Отдал в чужую собственность все доли в бизнесе, которые открыл в России, и недвижимость, приобретенную ранее. И говорит, что у него ничего нет", - заявила Навроцкая.
- 11 мая 2017 г. стало известно, что украинский футболист Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, 9 мая почтил память жертв "Великой Отечественной войны" с георгиевской лентой в Питере.
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