Украина единственная в Европе до сих пор не ввела обязательный экомониторинг, - эксперт
Об этом руководитель Общественного формирования по охране общественного порядка "Экологический патруль Днепропетровской области" Татьяна Лампик заявила во время международной научной конференции "Ecology & Safety" в Болгарии, сообщает "РБК-Украина".
Как рассказала эксперт, научная конференция Ecology & Safety собрала в этом году ученых из 46 университетов не только Европы, но и Китая. Доклады преимущественно касались исследований неудовлетворительного состояния рек, исследований почвы.
"И только мы говорили об обязательном экологическом мониторинге. Потому что везде в мире он уже есть. Везде, кроме Украины. И участников конференции очень удивило, что у нас этим занимаются только общественные активисты и ОО", - рассказала Лампика.
Она отметила, что исходя из опыта других стран, действенным может быть только обязательный государственный мониторинг. Украина брала на себя такие обязательства перед Европой. Однако в результате был принят закон, который отдает вопросы проведения экологического мониторинга "на рассмотрение предприятия, а это создает для страны ряд рисков", подчеркнула эксперт.
"Государственный постоянный и обязательный экологический мониторинг, во-первых, позволит контролировать загрязнение окружающей среды предприятиями. А во-вторых, станет базой для разработки ГСЧС и другими компетентными службами комплексов мероприятий на случай различных чрезвычайных ситуаций. Что делать при разливе нефтепродуктов? Как уменьшить ущерб, когда при пожаре на предприятии происходят большие выбросы в воздух серы или других опасных веществ? У нас что-то случилось, СМИ об этом написали - и на этом все. Государство особенно этим не занимается", - говорит Лампика.
Кроме того, обязательный экологический мониторинг, по мнению руководителя "Экопатруль", позволит проконтролировать, чтобы на предприятиях были предусмотрены меры, которые позволят локализовать выбросы опасных веществ и последствия ЧС для окружающей среды.
"Большинство предприятий готовы к внедрению обязательного государственного мониторинга. Потому что это позволит не вешать все грехи на какое-то одно предприятие, на которое, условно говоря, указали пальцем, а, проанализировав результаты исследований, точно установить, кто виноват. И наказать его" , - подчеркнула она.
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