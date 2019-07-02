Трамп предупредил Иран о возможном ударе США

"Президент Трамп, отменив военный удар по Ирану после того, как в прошлом месяце был сбит американский беспилотник, сделал строгое предупреждение (иранскому, - ред.) режиму", - говорится в сообщении.

По словам президента США, он "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, запланированный в ответ на сбитый иранскими ПВО беспилотник. Однако он отметил, что "если что-то все же должно произойти, то будет хуже, если мы этого не сделаем". После чего американский лидер быстро добавил: "Но, надеюсь, что нам не нужно будет ничего делать".

Как отмечает издание, комментарии Трампа прозвучали еще до того, как стало известно, что Иран превысил лимит по запасам урана в 300 кг несмотря на то, что это ограничение было прописано в общем всеобъемлющем плане действий (ЈСРОА) от 2015 года.

Как сообщалось, в мае Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям JCPOA и сообщил об этом всем сторонам международного соглашения, из которых около года назад вышли США.