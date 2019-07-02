Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита запасов урана

2 июля, 2019, 13:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Ирана превысить обусловленный Общим всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит запасов низкообогащенного урана - это "игра с огнем"

Как сообщает Reuters, американского лидера попросили прокомментировать соответствующее решение Тегерана.

"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Поэтому никакого послания у меня для Ирана нет", - сказал Трамп при подписании закона в Овальном кабинете Белого дома.

В Белом доме пообещали применять "максимальное давление" на Тегеран до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий.

"В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения соглашения Иран нарушал ее условия", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Она считает, что иранскому режиму нужно покончить с ядерными амбициями и перестать вести себя враждебно.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, установленный ядерным соглашением от 2015 года.