Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита запасов урана
Как сообщает Reuters, американского лидера попросили прокомментировать соответствующее решение Тегерана.
"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Поэтому никакого послания у меня для Ирана нет", - сказал Трамп при подписании закона в Овальном кабинете Белого дома.
В Белом доме пообещали применять "максимальное давление" на Тегеран до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий.
"В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения соглашения Иран нарушал ее условия", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Она считает, что иранскому режиму нужно покончить с ядерными амбициями и перестать вести себя враждебно.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, установленный ядерным соглашением от 2015 года.
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