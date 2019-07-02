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Espreso.tvМирТрамп надеется на новую встречу с Ким Чен Ыном "в ближайшее время"

Трамп надеется на новую встречу с Ким Чен Ыном "в ближайшее время"


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

"Было прекрасно встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также подтвердил, что переговоры между двумя государствами на рабочем уровне будут восстановлены. По его словам, представители КНДР и США проведут встречи для выработки некоторых решений долгосрочных проблем.

"Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем [цели]!", - написал Трамп.

Напомним, 30 июня Трамп стал первым действующим президентом США, который зашел на территорию КНДР.

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