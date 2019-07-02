Сутки на фронте: двое погибших, двое раненых. Потери оккупантов - 8 боевиков

2 июля, 2019, 07:43

В понедельник, 1 июля, российские военные на Донбассе 25 раз обстреляли украинскую армию, в том числе 13 раз - с запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Водяного из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, неподалеку Марьинки - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, под Новоселовкой Второй - с 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических гранатометов, в окрестностях Лебединского - из 120-мм миномета, в районе Опытного - из крупнокалиберного пулемета; рядом с Песками - из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки из 120-мм миномета, вблизи Новолуганского - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов, неподалеку Зайцевого - с миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; под Луганским - со 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в окрестностях Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Новгородского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. На каждый обстрел Объединенные силы ответили оккупантам с незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным разведки, 1 июля оккупанты потеряли 8 боевиков: троих - погибшими, пятерых - ранеными.

С начала суток 2 июля по состоянию на 7:00 захватчики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского - с миномета калибра 82 мм.