Супрун не советует иметь дома пакет с пакетами
2 июля, 2019, 21:30
Накануне Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов (3 июля) руководительница МЗ Ульяна Супрун дала украинцам советы, как сделать свой вклад в сохранение планеты
Об этом она написала в Facebook.
Что может сделать каждый:
- Отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов.
- Или по крайней мере использовать имеющиеся пакеты много раз.
- Заменить одноразовые пластиковые бутылки на собственные многократные.
- Выбирать напитки в стеклянных или металлических бутылках.
- Ходить за продуктами с собственными сумками и посудой для салатов, творога или мяса. Это, кстати, полезно для здоровья, ведь пластиковая тара может содержать токсичные химикаты
- Сортировать мусор.
- Участвовать в акциях по уборке окружающей среды - городского пространства или парков.
- Делиться с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.
Подробную инструкцию можно найти здесь .
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