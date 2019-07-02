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Espreso.tvОбществоСупрун не советует иметь дома пакет с пакетами

Супрун не советует иметь дома пакет с пакетами

Накануне Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов (3 июля) руководительница МЗ Ульяна Супрун дала украинцам советы, как сделать свой вклад в сохранение планеты

Об этом она написала в Facebook.

Что может сделать каждый:

  • Отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов.
  • Или по крайней мере использовать имеющиеся пакеты много раз.
  • Заменить одноразовые пластиковые бутылки на собственные многократные.
  • Выбирать напитки в стеклянных или металлических бутылках.
  • Ходить за продуктами с собственными сумками и посудой для салатов, творога или мяса. Это, кстати, полезно для здоровья, ведь пластиковая тара может содержать токсичные химикаты
  • Сортировать мусор.
  • Участвовать в акциях по уборке окружающей среды - городского пространства или парков.
  • Делиться с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.

Подробную инструкцию можно найти здесь .

 

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