Сенцова перевели в медчасть из-за проблем с почками и сердцем

2 июля, 2019, 21:15

Из-за длительного голодания у политзаключенного Олега Сенцова проблемы с сердцем и почками

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Укринформ .

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительных 2 литра. ", - рассказала Денисова.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированом Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.