Самосвал-зерновоз КрАЗ-5401С2 можно приобрести со скидкой до 40%

2 июля, 2019, 13:01

Самосвал для перевозки сельскохозяйственных и других навалочних грузов КрАЗ-5401С2 внесен в перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которого частично компенсируется за счет государственного бюджета

Частичная компенсация в размере 25% от стоимости (без учета НДС) приобретенной техники предоставляется сельхозтоваропроизводителям, которые приобрели с 01.01.2018 г. у заводов-производителей или их дилеров технику и оборудование согласно утвержденному перечню и осуществили оплату через государственный банк.

При этом фермерские хозяйства могут дополнительно еще получить частичную компенсацию в размере 15% от стоимости приобретенной сельхозтехники.

Самосвал-зерновоз КрАЗ-5401С2 создан на базе середньотоннажного самосвала КрАЗ-5401С2 (4х2) в прошлом году. Его дебют состоялся на Международной выставке "Зерновые технологии - 2018", где зерновоз привлек внимание и получил высокую оценку аграриев и фермеров.

Платформа грузовика - собственного производства. Для повышения загрузочного пространства до 12 кубов серийную 7-кубовую платформу коробчатой формы самосвала КрАЗ-5401С2 конструктивно изменили, увеличив высоту бортов. Новая платформа самосвала имеет задний борт, который при разгрузке открывается автоматически, управление им осуществляется непосредственно из кабины водителя. Также есть распашной задний борт. Платформа оборудована подъемным механизмом с телескопическим сдвоенным цилиндром. Для защиты груза от атмосферных осадков установлены дуги с тентом. Кроме сыпучих зерновых грузов предусмотрена возможность перевозки грузов в паллетах.

Зерновоз КрАЗ-5401С2 очень маневрен, благодаря минимальному радиусу поворота в 7,5 м и небольших - 6330х2500х2960, габаритах. Оснащен дизельным рядным двигателем Евро 5 мощностью 335 л.с., однодисковым сцеплением и девятиступенчатой коробкой передач.

Кабина - с максимальным уровнем комфорта : удобные сидения на пневматической подвеске, регулируемая по углу и высоте рулевая колонка, функциональная панель приборов. Для удобства посадки-высадки кабина имеет сниженную компоновку.

ЧАО "АвтоКрАЗ" рассчитывает, что, благодаря участию в этой программе, продукция предприятия станет доступнее для украинских потребителей. Это, в свою очередь, будет способствовать загрузке завода и увеличению его отчислений в бюджеты разных уровней.

Детально про Державну програму часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва