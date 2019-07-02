Розенко: пенсии чернобыльцам пересчитаны с 1 июля

2 июля, 2019, 22:23

Вице-премьер считает, что еще надо решить вопрос пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, но выходили на пенсию, имея небольшие зарплаты

Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

"На сегодняшний день мы приняли решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам. Этот вопрос задался нам в последние годы. Если всем категориям пенсионеров, в первую очередь тем, кто имеет трудовые пенсии, мы все-таки перерасчеты делали, то среди чернобыльцев перерасчет получили ранее лишь военные пенсионеры. Поэтому правительство приняло соответствующее решение и пенсии чернобыльцам будут перечислены с 1 июля ", - сказал Розенко.

Также Розенко напомнил, что теперь каждый году 1 марта будут происходить повышения пенсий для всех категорий пенсионеров.

Вице-премьер считает, что еще предстоит решить вопрос пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, но выходили на пенсию, имея небольшие зарплаты.

\