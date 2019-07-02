Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ, - МИД Канады
"Мы согласны с Украиной и остальными нашими партнерами здесь, что они (права России в ПАСЕ - ред.) не должны были быть восстановлены в одностороннем порядке, что произошло на прошлой неделе", - заявила Фриланд.
Зал встретил заявление аплодисментами. Министр добавила, что со времени оккупации Крыма российские власти нарушали права человека на полуострове, устраивали незаконные аресты, прибегали к пыткам, похищали и задерживали людей, нападали на крымских татар и их культурные достопримечательности.
"Несмотря на российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины, украинский народ продемонстрировал неоспоримую преданность своей независимости, суверенитету и демократии, реформ", - заявила она.
Фриланд напомнила, что украинцы еще с Майдана борются за демократическую и свободную Украину. Она добавила, что повестка дня реформ смелая и амбициозная. По ее словам, с момента Революции Достоинства было проведено больше реформ, чем за предыдущие 23 года независимости. Однако остается еще много работы.
"В настоящее время цинизма и широкого распространения дезинформации некоторые говорят, что либеральная идея, мол, умерла. Нас действительно поразило видеть, как миллионы украинцев воспользовались своим избирательным правом на президентских выборах, я надеюсь увидеть то самое на парламентских выборах", - отметила она.
Министр иностранных дел Канады отметила, что Украина сегодня находится на передовой борьбы за либеральную демократию и мировой порядок, основанный на уважении к правилам и международному праву.
В канадском Торонто 2 июля открылась международная конференция по вопросам реформ в Украине.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России.
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу , пока РФ не выполнит свои обязательства.
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