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Espreso.tvМирРоссию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ, - МИД Канады

Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ, - МИД Канады

Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ после грубого нарушения ею международного права при аннексии Крыма
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во вступительном слове к открытию Конференции по поддержке украинских реформ в Торонто, сообщает Укринформ.

"Мы согласны с Украиной и остальными нашими партнерами здесь, что они (права России в ПАСЕ - ред.) не должны были быть восстановлены в одностороннем порядке, что произошло на прошлой неделе", - заявила Фриланд.

Зал встретил заявление аплодисментами. Министр добавила, что со времени оккупации Крыма российские власти нарушали права человека на полуострове, устраивали незаконные аресты, прибегали к пыткам, похищали и задерживали людей, нападали на крымских татар и их культурные достопримечательности.

"Несмотря на российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины, украинский народ продемонстрировал неоспоримую преданность своей независимости, суверенитету и демократии, реформ", - заявила она.

Фриланд напомнила, что украинцы еще с Майдана борются за демократическую и свободную Украину. Она добавила, что повестка дня реформ смелая и амбициозная. По ее словам, с момента Революции Достоинства было проведено больше реформ, чем за предыдущие 23 года независимости. Однако остается еще много работы.

"В настоящее время цинизма и широкого распространения дезинформации некоторые говорят, что либеральная идея, мол, умерла. Нас действительно поразило видеть, как миллионы украинцев воспользовались своим избирательным правом на президентских выборах, я надеюсь увидеть то самое на парламентских выборах", - отметила она.

Министр иностранных дел Канады отметила, что Украина сегодня находится на передовой борьбы за либеральную демократию и мировой порядок, основанный на уважении к правилам и международному праву.

В канадском Торонто 2 июля открылась международная конференция по вопросам реформ в Украине.

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