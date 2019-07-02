Российские боевики на Донбассе выдают себя за местных жителей, - разведка
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в том числе ведущих российских телеканалов", - отмечается в сообщении.
В районе Станицы Луганской, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.
Читайте также
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
Читайте также
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-