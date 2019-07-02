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Espreso.tvОбществоРоссийские боевики на Донбассе выдают себя за местных жителей, - разведка

Российские боевики на Донбассе выдают себя за местных жителей, - разведка

В районе Станицы Луганской со стороны оккупированной территории фиксируют увеличение количества российских военнослужащих, которые маскируются под местных жителей

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в том числе ведущих российских телеканалов", - отмечается в сообщении.

В районе Станицы Луганской, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

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