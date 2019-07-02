Россия созывает Совбез ООН из-за украинского закона о государственном языке

2 июля, 2019, 08:40

РФ требует обсудить на Совете безопасности ООН Закон Украины о функционировании украинского языка как государственного

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась к обсуждению украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", - написал Николенко.

Дипломат напомнил, что РФ уже пыталась созвать Совбез ООН по этому вопросу.

"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине. Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения ", - отметил Николенко.

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Представитель постоянного представительства при ООН добавил, что Украина планирует воспользоваться заседанием, чтобы напомнить о необходимости освобождения захваченных Россией в плен украинских моряков и незаконно обвиненных политических заключенных, обстрелах на Донбассе и сбивании самолета МН17.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - написал Николенко.