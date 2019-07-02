Россия созывает Совбез ООН из-за украинского закона о государственном языке
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась к обсуждению украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", - написал Николенко.
Дипломат напомнил, что РФ уже пыталась созвать Совбез ООН по этому вопросу.
"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине. Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения ", - отметил Николенко.
Читайте также. Штраф за отказ обслуживать на украинском. Что может изменить закон о языке
Представитель постоянного представительства при ООН добавил, что Украина планирует воспользоваться заседанием, чтобы напомнить о необходимости освобождения захваченных Россией в плен украинских моряков и незаконно обвиненных политических заключенных, обстрелах на Донбассе и сбивании самолета МН17.
"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - написал Николенко.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Первый помощник президента Владимира Зеленского Борис Шефир назвал Владимира Путина "умным человеком, с которым можно договориться", и заявил о необходимости отмены закона об украинском языке как государственного и пересмотра языковых квот на радио и телевидении.
- Зеленский пообещал проанализировать языковой закон и "реагировать в соответствии с полномочиями".
- Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан допустил проведение в Украине референдума по предоставлению русскому языку статуса регионального в Луганской и Донецкой областях.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем