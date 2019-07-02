Россия хочет отбуксировать свой "плавучий Чернобыль" в Арктику, - СМИ
"Впервые в истории Россия собирается отбуксировать баржей свою атомную электростанцию из региона к северу от Москвы в весьма отдаленный район в Арктике. Там она должна обеспечивать энергией местные морские буровые платформы, которые добывают газ и нефть. Этот проект критики уже назвали« плавучим Чернобылем ", - говорится в сообщении.
Этот российский проект разрабатывался почти 9 лет и в настоящее время находится в финальной стадии. Отправка этого масштабного энергетического объекта в Северный Ледовитый океан планируется уже в следующем месяце. Точка размещения "плавучего Чернобыля" (Певек) будет примерно в 3000 морских миль от российского города Мурманск. Что интересно, саму эту атомную электростанцию официально назвали "Академик Ломоносов". Она должна помочь в разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике, в свою очередь, застраховать Москву от истощения залежей этих стратегически важных для российской экономики ресурсов в Сибири.
Следует отметить, что проект уже вызвал жесткую критику российских соседей по Арктике - в первую очередь, со стороны Канады.
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