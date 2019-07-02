Рейтинг ЕС растет, рейтинг Слуги народа - падает

2 июля, 2019, 20:10

Больше всего от новой Верховной Рады украинцы ждут завершения войны на Донбассе (51,7%) и повышения зарплат и пенсий (30,7%)

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Опрос проводился в течение трех недель (10 - 30.06). Полевой этап исследования реализует Киевский международный институт социологии.

21 июля 2019 года пройдут внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду Украины. Намерение голосовать определялось с помощью вопроса "Насколько вероятно, что Вы пойдете голосовать?"

Были получены следующие ответы: точно будут голосовать - 57% опрошенных, скорее всего, будут голосовать - 23%, скорее всего, НЕ будут голосовать - 6%, не будут голосовать - 8%, не ответили - 6% опрошенных. Показатель существенно не изменился на протяжении трех недель.

Также в опросе измерялись изменения, которые произошли в рейтинге партий за последние несколько недель.

Если сравнивать первую и последнюю недели опроса, статистически значимыми является рост показателей партий "Европейская солидарность", "Оппозиционный блок", и снижение - у партий "Сила и Честь" и "Гражданская позиция".

41,6% опрошенных знают топ-10 человек из списка партии, за которую планируют проголосовать, 25,3% не знают. Лидеру выбранной партии доверяют 50,5% респондентов.

56,1% украинцев не хотят, чтобы в список партии входили известные люди, такие как звезды эстрады, шоу-бизнеса, спорта, и только 18,7% положительно относятся к звездам в списке партий. 65,8% опрошенных готовы выбирать новых депутатов, но без политического опыта, чем старых, опытных, но с запятнанной репутацией, 16,5% не готовы, 5,9% отказались отвечать. 75% украинцев положительно относятся к новоизбранному Президенту Зеленскому. 13% настроены негативно.

Результаты опроса также показали, что больше всего от нового парламента украинцы ожидают завершения войны на Донбассе (51,7%) и повышения зарплат и пенсий (30,7%). Значительно меньше ожидают укрепления украинской армии (5,0%) и налаживания диалога с Москвой (4,8%). Ничего не ждут от новой власти 1,2% опрошенных.

Опрос проводился компанией Edison Research методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Всего было опрошено 1684 (погрешность не превышает 2,38%), 1298 (погрешность не превышает 2,72%) и 1512 (погрешность не превышает 2,52%) респондентов соответственно.