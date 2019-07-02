"Я тебя не отдам": Даша Астафьева взялась за рекламу сосисок в тесте
2 июля, 2019, 17:43
Солистка группы "NikitA" снялась в рекламном ролике киевской перепички
Видео Даша Астафьева выложила в Instagram.
В коротком ролике украинская певица цитирует текст песни российской поп-группы "Рефлекс". Сама Астафьева появляется в кадре в винтажном наряде.
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