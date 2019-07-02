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Espreso.tvОбщество"Я тебя не отдам": Даша Астафьева взялась за рекламу сосисок в тесте

"Я тебя не отдам": Даша Астафьева взялась за рекламу сосисок в тесте

Солистка группы "NikitA" снялась в рекламном ролике киевской перепички

Видео Даша Астафьева выложила в Instagram.

В коротком ролике украинская певица цитирует текст песни российской поп-группы "Рефлекс". Сама Астафьева появляется в кадре в винтажном наряде.

 

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