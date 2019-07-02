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Espreso.tvОбщество"Си Бриз - 2019": в порту Одессы военные водолазы разминировали боеприпасы. Фото

"Си Бриз - 2019": в порту Одессы военные водолазы разминировали боеприпасы. Фото

Во вторник, 2 июля, в Практической гавани Одесского порта прошли показательные занятия дайвингистов

Об этом сообщает "Думская" .

Отмечается, что в мероприятии приняли участие 125 водолазов из шести стран - США, Великобритании, Латвии, Румынии, Грузии и Украины.

Американцы представили разнообразное снаряжение, с помощью которого можно заниматься разминированием боеприпасов и обследовать различные объекты, в том числе и под водой. Были показаны 2 робота с дистанционным управлением, которые могут работать вместо человека на опасных объектах.

Английские водолазы показали спуски под воду без акваланга, со специальной системой подачи воздуха с поверхности. Преимущество такой системы заключается в удобстве и почти неограниченном времени работы подводника. Также провели занятия по оказанию помощи водолазу, который потерял сознание под водой.

Подводники из Румынии обследовали корабль ниже ватерлинии специальным малогабаритным сканнером, который обнаруживает мины и взрывные компоненты.

Заместитель командующего ВМСУ, контр-адмирал Алексей Неижпапа, подводя итоги занятий, отметил, что украинские водолазы постоянно учатся в зарубежных коллег все новые приемы действий под водой.

Напомним, в понедельник, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.

В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе со США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.

Фото: Думская

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