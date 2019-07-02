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Espreso.tvОбщество"Слив" в сеть задания по международному экзамену по основам медицины: к студентам применят санкции

"Слив" в сеть задания по международному экзамену по основам медицины: к студентам применят санкции

В сеть попали фотокопии некоторых задач международного экзамена по основам медицины (IFOM)

Об этом сообщает пресс-служба МЗ в Facebook.

Кроме того, зафиксировали попытки некоторых иностранных студентов поощрять других студентов распространять экзаменационные задания.

Отмечается, что любой из студентов, кто попытается вести или уже совершил фото видеокопирование экзаменационных документов, могут быть лишены сертификата о сдаче экзамена.

В МЗ заявили, что в случае, если будут доказаны нарушения студентом тех или иных правил сдачи экзамена и распространение информации о задачах или ответы, сертификат о сдаче экзамена может быть аннулирован даже после того, как студент его получил.

Также сообщается, что любые студенты, приобщены к копированию или распространению экзаменационных заданий, будут лишены права на сдачу экзамена и могут быть отчислены из университета.

 

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