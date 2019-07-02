Путину подарили еще один масштабный спортивный турнир
2 июля, 2019, 14:00
Летняя Универсиада 2023 года состоится в российском городе Екатеринбурге
Соответствующее решение принял исполком Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщает официальный сайт организации.
Летняя Универсиада пройдет в России во второй раз - в 2013 году аналогичные соревнования принимала Казань. В марте 2019 году в Красноярске проходила зимняя Универсиада.
Всемирные студенческие спортивные игры станут очередным масштабным спортивным турниром за последние несколько лет, который состоится в России. В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада. В 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу.
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