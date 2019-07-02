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Espreso.tvМирПроизводство гиперзвукового оружия оказалось слишком дорогим для России, - СМИ

Производство гиперзвукового оружия оказалось слишком дорогим для России, - СМИ


фото: freerepublic
Россия произведет не более 60 единиц гиперзвукового оружия из-за слишком большой стоимости его производства
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собеседника, знакомого с отчетом американской разведки.

"Ожидается, что они (россияне, - ред.) изготовят не более 60 единиц гиперзвукового оружия, так как стоимость его производства оказалась слишком высокой", - отметил собеседник.

Как сообщает CNBC, Москве также не хватает деталей из углеродного волокна для производства гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард".

По словам собеседника, в Кремле до сих пор не могут найти замену для этого материала.

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Как сообщалось, 18 декабря 2018 г. президент России Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.

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