Производство гиперзвукового оружия оказалось слишком дорогим для России, - СМИ

"Ожидается, что они (россияне, - ред.) изготовят не более 60 единиц гиперзвукового оружия, так как стоимость его производства оказалась слишком высокой", - отметил собеседник.

Как сообщает CNBC, Москве также не хватает деталей из углеродного волокна для производства гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард".

По словам собеседника, в Кремле до сих пор не могут найти замену для этого материала.

Как сообщалось, 18 декабря 2018 г. президент России Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.