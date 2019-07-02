Пророссийские боевики на Донбассе ведут обстрелы, прячась за мирным населением, - Минобороны

2 июля, 2019, 17:33

В Донецкой области враг прячется в домах за спинами мирного населения и оттуда ведет обстрелы

Об этом сообщает отделение специальных корреспондентов Информагентства Минобороны АрмияInform.

Как рассказал военнослужащий с позывным "Дед", украинские бойцы на донецком направлении охраняют мост, чтобы враг не мог переправить свою технику на нашу территорию.

Он добавляет, что расстояние до противника очень мало, враг скрывается в домах, за спинами мирного населения, и оттуда ведет обстрелы.

На этом контрольно-пропускном пункте военнослужащие имеют ряд задач: наблюдают, проверяют документы, транспортные средства, водителей и пассажиров на наличие подозрительных предметов, оружия, запрещенных веществ.

"Остановили авто, в котором две женщины и мужчина в нетрезвом состоянии. Попросили у них документы, удостоверяющие личность. Мужчина отказался предоставлять. Доложили в штаб о ситуации. Попросили его выйти из машины, он дал свой военный билет, который оказался поддельным" - рассказывает о случае на контрольно-пропускном пункте военнослужащий с позывным "Щука".

Днем обычно спокойно, все активные действия враг начинает ночью.

"За период моего пребывания здесь случались и тяжелые бои. В мае 2019 года враг обстреливал весь периметр фронта села и наши позиции из крупнокалиберного оружия, минометы работали. Но мы достойно ответили им. У нас боевой дух, ведь знаем, ради кого и чего мы здесь ", - рассказывает старший взводный-опорного пункта с позывным "Француз".