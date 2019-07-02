Поблагодарил за поддержку и подчеркнул важность противодействия агрессии РФ: Зеленский встретился с Фриланд
2 июля, 2019, 16:23
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд
Об этом сообщает сайт президента.
Встреча состоялась в рамках визита Зеленского в Торонто.
Украинский президент поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.
Владимир Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Также сообщается, что президент Украины подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным.
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