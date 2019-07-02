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Espreso.tvОбществоПоблагодарил за поддержку и подчеркнул важность противодействия агрессии РФ: Зеленский встретился с Фриланд

Поблагодарил за поддержку и подчеркнул важность противодействия агрессии РФ: Зеленский встретился с Фриланд


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд

Об этом сообщает сайт президента.

Встреча состоялась в рамках визита Зеленского в Торонто.

Украинский президент поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Владимир Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Также сообщается, что президент Украины подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным.

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