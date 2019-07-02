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Espreso.tvОбществоПенсии пересчитают каждому, у кого есть зависимость выплат от прожиточного минимума, - Розенко

Пенсии пересчитают каждому, у кого есть зависимость выплат от прожиточного минимума, - Розенко

Всем украинцам, у кого есть зависимость пенсионных выплат от прожиточного минимума, будет произведен перерасчет пенсий

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.

"Минимальная пенсия не может быть ниже 1564 грн (с 1 июля это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность). Поэтому у всех людей, у кого есть зависимость пенсионных выплат от прожиточного минимума (могут быть надбавки за стаж), им будет осуществлен перерасчет ", - отметил Розенко.

Вице-премьер-министр добавил, что украинцы, которые имели крупные страховые стажи, но маленькие зарплаты, при перерасчете пенсий "очень сильно пострадали" и получили маленький перерасчет пенсий.

Розенко также рассказал, что повышение пенсий до 2000 грн для лиц с длительным стажем - это "восстановление справедливости или исправление ошибок уменьшения оценки года страхового стажа".

С 1 июля 2019 года правительство установило доплаты к пенсиям для лиц с длительным трудовым стажем: пенсия будет составлять не менее 2000 грн для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин - 30 лет.

 

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