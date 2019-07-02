Не только авто медиков: Мирослав Гай рассказал об обстрелах со стороны боевиков в течение последних двух дней

2 июля, 2019, 15:32

В течение последних двух дней боевики ведут обстрелы вдоль всей линии фронта

Об этом рассказал волонтер Мирослав Гай в эфире Еспресо.TV.

"В течение последних двух дней обстрелы были по всей линии фронта. Это не только авто с медиками. Это и сегодня волонтерское авто (сейчас пострадавшие в больнице с огнестрельными ранениями). К тому же, вчера были обстреляны полицейские в Верхнеторецком, они также попали под минометный обстрел. Были обстрелы гуманитарного сектора, а именно жилых домов. Поэтому сейчас безответственно говорить о прекращении огня", - отметил Гай.

По его словам, разведения войск у Станицы Луганской не гарантирует прекращения огня: оно улучшает условия для украинских военных, затрудняет провокации для российской стороны, но не прекращает обстрелы.

"Не стоит вопрос в том, что нас отведут на 500 м, из них на 1000 м и прекратится огонь. Артиллерийское вооружение, с которого россияне стреляют, попадает и на 7 км", - добавил волонтер.

Напомним, 1 июля в результате обстрела оккупантами автомобиля медицинской службы ВСУ погибли старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

2 июля боевики обстреляли авто с волонтерами.