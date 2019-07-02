Над Лондоном с самолета Kenya Airways упал труп безбилетника, едва не убив человека

2 июля, 2019, 11:59

В Лондоне во двор мужчины, который загорал в своем саду в районе Клепа, упало тело, выпавшее из самолета авиакомпании Kenya Airways

Об этом сообщает BBC.

Тело мужчины упало на землю около четырех часов дня в воскресенье, 30 июня.

По сообщению полиции, тело, вероятно, выпало из отсека шасси самолета, который как раз заходил на посадку лондонского аэропорта Хитроу.

Сосед рассказал, что тело упало в метре от жителя, который загорал в своем саду. Он сказал, что услышал свист, выглянул из окна наверху и увидел тело и "кровь по всему саду".

Лондонская полиция заявила, что в дальнейшем будет проведена посмертная экспертиза. Смерть мужчины не рассматривается как подозрительная. Считают, что он прокрался на борт без билета. Сумку, воду и немного еды нашли в отсеке шасси самолета, когда он приземлился.

Как сообщил представитель авиакомпании Kenya Airways, перелет из Найроби в Лондон продолжается 8 часов и 50 минут. Инцидент будет расследован.