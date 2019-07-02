Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $ 60 млн
2 июля, 2019, 15:56
Полиция Украины разоблачила международный синдикат, который поставляет наркотики из Латинской Америки в Западную Европу
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
Полиция Украина изъяла 400 кг кокаина на сумму $ 60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, который поставляет наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.
Как отметил Князев, сначала были задержаны трое граждан Украины, затем задержали граждан Нидерландов и Великобритании.
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