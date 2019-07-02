Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $ 60 млн

2 июля, 2019, 15:56

Полиция Украины разоблачила международный синдикат, который поставляет наркотики из Латинской Америки в Западную Европу

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Полиция Украина изъяла 400 кг кокаина на сумму $ 60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, который поставляет наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

Как отметил Князев, сначала были задержаны трое граждан Украины, затем задержали граждан Нидерландов и Великобритании.