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Espreso.tvОбществоНацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $ 60 млн

Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $ 60 млн


фото: vladtime
Полиция Украины разоблачила международный синдикат, который поставляет наркотики из Латинской Америки в Западную Европу

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Полиция Украина изъяла 400 кг кокаина на сумму $ 60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, который поставляет наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

Как отметил Князев, сначала были задержаны трое граждан Украины, затем задержали граждан Нидерландов и Великобритании.

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