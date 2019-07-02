На шахте в Польше произошло землетрясение: трое погибших

2 июля, 2019, 11:48

В понедельник, 1 июля, в Польше на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате погибли трое горняков

Как сообщает Reuters, подземные толчки магнитудой 2,66 произошли на шахте Мурцки-Сташиц во второй половине дня.

По словам представителя горнодобывающей компании PGG, в шахте находились девять горняков. После землетрясения шесть человек были доставлены в больницу, трое шахтеров погибли.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в результате несчастных случаев на шахтах в Польше погиб 21 шахтер.