На шахте в Польше произошло землетрясение: трое погибших
2 июля, 2019, 11:48
В понедельник, 1 июля, в Польше на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате погибли трое горняков
Как сообщает Reuters, подземные толчки магнитудой 2,66 произошли на шахте Мурцки-Сташиц во второй половине дня.
По словам представителя горнодобывающей компании PGG, в шахте находились девять горняков. После землетрясения шесть человек были доставлены в больницу, трое шахтеров погибли.
Согласно официальной статистике, в 2018 году в результате несчастных случаев на шахтах в Польше погиб 21 шахтер.
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