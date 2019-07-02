//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНа шахте в Польше произошло землетрясение: трое погибших

На шахте в Польше произошло землетрясение: трое погибших


фото: businesstimes
В понедельник, 1 июля, в Польше на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате погибли трое горняков

Как сообщает Reuters, подземные толчки магнитудой 2,66 произошли на шахте Мурцки-Сташиц во второй половине дня.

По словам представителя горнодобывающей компании PGG, в шахте находились девять горняков. После землетрясения шесть человек были доставлены в больницу, трое шахтеров погибли.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в результате несчастных случаев на шахтах в Польше погиб 21 шахтер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

2 июля, 2019 вторник

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать