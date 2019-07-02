На Подоле в Киеве из-за ДТП "копейки" и Skoda погиб случайный прохожий

2 июля, 2019, 22:43

В Подольском районе столицы из-за столкновения двух легковушек погиб случайный прохожий

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По предварительной информации, автомобиль Skoda столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который поворачивал налево.

От удара Skoda вылетел на обочину, сбив мужчину, который ждал автобус. Потерпевший пешеход получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Водитель Skoda был госпитализирован, водитель "копейки" не пострадал.