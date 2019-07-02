На Подоле в Киеве из-за ДТП "копейки" и Skoda погиб случайный прохожий
2 июля, 2019, 22:43
В Подольском районе столицы из-за столкновения двух легковушек погиб случайный прохожий
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По предварительной информации, автомобиль Skoda столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который поворачивал налево.
От удара Skoda вылетел на обочину, сбив мужчину, который ждал автобус. Потерпевший пешеход получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Водитель Skoda был госпитализирован, водитель "копейки" не пострадал.
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