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Espreso.tvОбществоНа Подоле в Киеве из-за ДТП "копейки" и Skoda погиб случайный прохожий

На Подоле в Киеве из-за ДТП "копейки" и Skoda погиб случайный прохожий

В Подольском районе столицы из-за столкновения двух легковушек погиб случайный прохожий

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По предварительной информации, автомобиль Skoda столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который поворачивал налево.

От удара Skoda вылетел на обочину, сбив мужчину, который ждал автобус. Потерпевший пешеход получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Водитель Skoda был госпитализирован, водитель "копейки" не пострадал.

 

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