На Майдане собираются активисты против регистрации Шария и Клюева кандидатами в нардепы

2 июля, 2019, 20:11

На Майдане Независимости в Киеве собираются активисты, выступающие против регистрации кандидатами в народные депутаты видеоблогера Анатолия Шария и экс-главы АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева

Об этом передает корреспондент Еспресo.TV

Организаторы отметили, что это - предупредительная акция. Следующая состоится в четверг, 4 июля, под зданием Конституционного Суда.

Цель мероприятия - обратить внимание работников ЦИК и КС на решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы.

Требование - пересмотреть эти решения и отменить регистрации указанных лиц.

Отмечается, что акция началась с дымовых и газовых шашек.

Сейчас на месте более 200 активистов, среди них - народный депутат Мустафа Найем.

Напомним, ЦИК зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.

Фото: Сергей Таран в Facebook