На Майдане собираются активисты против регистрации Шария и Клюева кандидатами в нардепы
Об этом передает корреспондент Еспресo.TV
Организаторы отметили, что это - предупредительная акция. Следующая состоится в четверг, 4 июля, под зданием Конституционного Суда.
Цель мероприятия - обратить внимание работников ЦИК и КС на решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы.
Требование - пересмотреть эти решения и отменить регистрации указанных лиц.
Отмечается, что акция началась с дымовых и газовых шашек.
Сейчас на месте более 200 активистов, среди них - народный депутат Мустафа Найем.
Напомним, ЦИК зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
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