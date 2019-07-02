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Espreso.tvОбществоЛибо мировоззрение президента Зеленского сформируется в мировоззрение проукраинского лидера, либо он перестанет быть президентом, - Княжицкий

Либо мировоззрение президента Зеленского сформируется в мировоззрение проукраинского лидера, либо он перестанет быть президентом, - Княжицкий

Николай Княжицкий
Об этом сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире 5 канала

Он отметил, что власть должна услышать украинский народ, в противном случае народ будет проявлять собственное недовольство. Как это было во время всех Майданов.

"Мы всегда не учитываем фактор общественных настроений. Нам кажется, что политическими технологиями можно определить стратегическое развитие страны и ею манипулировать. Но так не будет. Мы видим несправедливые и незаконные решения судов, решение Президента о прекращении полномочий парламента, абсурдные заявления, потерю субъектности Украины в международных переговорах. Но я думаю, что если антиукраинские шаги под влиянием Владимира Путина будут продолжаться, это может привести к новому Майдану, который может быть сложнее, чем все предыдущие", - сказал Княжицкий.

По поводу будущего созыва парламента он добавил: "Я вижу список "Слуги народа", и в нем я вижу воров, патриотов, честных людей, людей с правыми и левыми взглядами. И я не представляю, как эти люди в одной фракции будут давить кнопку за одну и ту же команду, если кто-то им будет ее давать".

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