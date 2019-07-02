Лагард временно сложила полномочия главы МВФ
2 июля, 2019, 21:45
Директор МВФ Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка
Об этом говорится на сайте фонда, передает Интерфакс-Украина .
Отмечается, что это решение Лагард приняла после консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ.
Справка:
25 мая 2011 года Кристин Лагард стала официальным кандидатом на пост главы МВФ.
28 июня 2011 года назначена следующим директором-распорядителем МВФ на 5-летний срок, который начался 5 июля 2011 года.
Переизбрана на второй 5-летний срок, начиная с 5 июля 2016 года. Она была единственным кандидатом, выдвинутым на должность управляющего директора.
Является первой женщиной-главой МВФ.
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