Лагард временно сложила полномочия главы МВФ

2 июля, 2019, 21:45

Директор МВФ Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка

Об этом говорится на сайте фонда, передает Интерфакс-Украина .

Отмечается, что это решение Лагард приняла после консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ.

Справка:

25 мая 2011 года Кристин Лагард стала официальным кандидатом на пост главы МВФ.

28 июня 2011 года назначена следующим директором-распорядителем МВФ на 5-летний срок, который начался 5 июля 2011 года.

Переизбрана на второй 5-летний срок, начиная с 5 июля 2016 года. Она была единственным кандидатом, выдвинутым на должность управляющего директора.

Является первой женщиной-главой МВФ.