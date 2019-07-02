Княжицкий призвал Зеленского подписать закон о поддержке "Пласта" и запустил флешмоб

2 июля, 2019, 14:32

19 июня закон был отправлен на подпись президенту, пишет Еспресо.TV.

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности, один из авторов закона о поддержке "Пласта" Николай Княжицкий обратился к Владимиру Зеленскому с требованием подписать этот закон и таким образом признать и поддержать "Пласт" на государственном уровне как национальную скаутскую организацию. Об этом нардеп сообщил на встрече с представителями ученого совета Львовского государственного университета физической культуры во вторник, 2 июля.

"Мы запускаем флешмоб с хэштегом #ПідписуйТЕзаконПроПласт. Вы увидите его в социальных сетях. Нам очень важно получить вашу поддержку, чтобы вы рассказали об этом вашим студентам. Ведь как и вы, "Пласт" занимается воспитанием молодого поколения украинцев. И это воспитание является правильным и патриотичным. Я вижу это по своим детям, они пластуны", - обратился Княжицкий к работникам Львовского государственного университета физической культуры.

Также народный депутат отметил, что сейчас президент Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. Вместе с ним проводит встречи на высшем уровне Посол Канады в Украине Роман Ващук, который является членом "Пласта".

"Надеюсь, что в то время, пока Зеленский находится в Канаде вместе с Романом Ващуком, который является известным пластуном, он сделает все, чтобы максимально быстро подписать этот закон", - добавил нардеп

Напомним, что "Пласт", как украинский аналог скаутского движения, появился в Украине в 1911 году. 12 апреля 1912 г. во Львове воспитанники одного из основателей "Пласта", Александра Тисовского, впервые приняли присягу. Эту дату традиционно считают днем рождения украинского "Пласта". Учредителями организации были Александр Тысовский, Петр Франко и Иван Чмола.