Клиенты Джулиани требуют у Коломойского 200 млн за моральный ущерб

2 июля, 2019, 20:30

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани, подали иск на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на 200 млн гривен

Речь идет об интервью программе "Схемы: коррупция в деталях", в котором олигарх назвал Фруман и Парнаса "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий", информирует Радио Свобода.

В исковом заявлении в Голосеевский районный суд, предоставленном адвокатом Алиной Самарец, говорится, что слова Коломойского в интервью о том, что Фруман и Парнас являются "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа", навредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки.

Также отдельные фразы олигарха были расценены как угрозы жизни и здоровью, поэтому Фруман и Парнас написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты вынуждены были оставить свои дела в Украине и уехать в США.

Фруман и Парнас просят суд признать недостоверной информацией об "аферистах" и "сбора денег" и взыскать с Коломойского в качестве компенсации за моральный ущерб 200 млн гривен.

Редакция обратилась за комментарием к Коломойскому. Он сказал, что не будет комментировать, чтобы это не расценили как попытку повлиять на суд.