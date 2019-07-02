Канадская и украинская компании выиграли право на 3 нефтегазовых участка, - Зеленский
2 июля, 2019, 22:30
Канадская компания William Energy и украинская компания выиграли право на 3 нефтегазовых участка
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Особо важное место в украино-канадских отношениях играет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы хотели бы его усилить. Поэтому наши стороны будут работать над расширением действий двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - отметил Зеленский.
Президент заявил, что приветствует инвестиции канадских компаний в Украине.
"Вчера украинская компания вместе с канадской William Energy выиграли право на 3 нефтегазовых участка", - добавил он.
Напомним, что президент Украины находится в Канаде с рабочим визитом.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем