Канадская и украинская компании выиграли право на 3 нефтегазовых участка, - Зеленский

2 июля, 2019, 22:30

Канадская компания William Energy и украинская компания выиграли право на 3 нефтегазовых участка

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Особо важное место в украино-канадских отношениях играет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы хотели бы его усилить. Поэтому наши стороны будут работать над расширением действий двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что приветствует инвестиции канадских компаний в Украине.

"Вчера украинская компания вместе с канадской William Energy выиграли право на 3 нефтегазовых участка", - добавил он.

Напомним, что президент Украины находится в Канаде с рабочим визитом.