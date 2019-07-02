Горбатюк: Клюев сам сообщал Интерпол, что живет в России

2 июля, 2019, 19:19

Экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом на досрочных выборах, сообщал, что живет в России

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Общественное .

Ранее Клюева объявили в розыск через Интерпол. По словам Горбатюка, в мае этого года Клюев указывал село Шульгино Одинцовского района Москвы, информируя Интерпол о своем местонахождении.

"Следователи направляли документы по разным адресам, и в том числе в Донецк через Международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - добавил Горбатюк.

Он также отметил, что Клюева должны задержать, как только он вернется в Украину.