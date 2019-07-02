Горбатюк: Клюев сам сообщал Интерпол, что живет в России
2 июля, 2019, 19:19
Экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом на досрочных выборах, сообщал, что живет в России
Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Общественное .
Ранее Клюева объявили в розыск через Интерпол. По словам Горбатюка, в мае этого года Клюев указывал село Шульгино Одинцовского района Москвы, информируя Интерпол о своем местонахождении.
"Следователи направляли документы по разным адресам, и в том числе в Донецк через Международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - добавил Горбатюк.
Он также отметил, что Клюева должны задержать, как только он вернется в Украину.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
- 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
- Активисты собирают вечером 2 июля в Киеве акцию протеста против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.
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