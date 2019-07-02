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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Реала" покусился на фантастическое предложение из Китая

Экс-тренер "Реала" покусился на фантастическое предложение из Китая


фото: eurosport
Бывший тренер "Реала", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифань"

Об этом Бенитес написал в twitter.

"После долгого пути начинается новый вызов, я рад начать этот новый проект с "Далянь Ифань", - написал испанский тренер

По информации Sky Sport Бенитес будет зарабатывать в китайском клубе 13,5 млн евро в год.

Предыдущим местом работы 59-летнего испанца был английский "Ньюкасл", который он возглавлял в 2016-2019 годах. Также Бенитес тренировал испанские "Осасуну", "Вальядолид", "Эстремадуру", "Тенерифе", "Валенсию", итальянские "Интер" и "Наполи".

В 2005 году под руководством Бенитеса "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в легендарном стамбульском финале против "Милана".

 

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