Экс-тренер "Реала" покусился на фантастическое предложение из Китая
Об этом Бенитес написал в twitter.
"После долгого пути начинается новый вызов, я рад начать этот новый проект с "Далянь Ифань", - написал испанский тренер
По информации Sky Sport Бенитес будет зарабатывать в китайском клубе 13,5 млн евро в год.
Предыдущим местом работы 59-летнего испанца был английский "Ньюкасл", который он возглавлял в 2016-2019 годах. Также Бенитес тренировал испанские "Осасуну", "Вальядолид", "Эстремадуру", "Тенерифе", "Валенсию", итальянские "Интер" и "Наполи".
В 2005 году под руководством Бенитеса "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в легендарном стамбульском финале против "Милана".
After a long path ... We start a new challenge! I'm happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh- Rafa Benitez Web (@rafabenitezweb) 2 июля 2019
- Напомним, 30 июня новым главным тренером "Олимпика" стал бразилец Жулио Сезар, который выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала" .
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