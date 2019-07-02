Джонсон отверг обвинения Путина по поводу либерализма, указав на бедность и коррумпированность России

2 июля, 2019, 11:43

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который является одним из двух кандидатов на пост премьер-министра страны, раскритиковал слова президента РФ Владимира Путина о том, что либерализм "отжил", назвав это заявление "полной чушью"

Об этом говорится в колонке Джонсона на The Daily Telegraph.

"Либерализм жив. С ним все хорошо. Он создает благосостояние в масштабах, немыслимых для предыдущих поколений", - заявил Джонсон.

По его словам, открытое и свободное общество, где существует равенство всех перед законом, является лучшим местом для открытия бизнеса, инвестиций и создания семьи.

"Если ваша собственность может быть самовольно конфискована женой президента или его зятем, то вы не захотите открывать дело в этой стране и инвестировать в нее. Если вы несправедливо можете потерять контракт, уступив приятелю какого-то политика, вы не станете пытаться вкладывать здесь свои деньги. И если политик не может быть снят с поста демократическим путем, то будет расти коррупция и снижаться эффективность, будут страдать люди расти бедность ", - подчеркнул Джонсон.

Далее он напрямую обратился к российскому президенту, указав, что "есть некоторые страны", где капитал сконцентрирован в руках олигархов и приближенных к власти, где убивают журналистов и где высмеивают "либеральные ценности".

Кроме того, в этой стране, согласно статистике, треть жителей не может позволить себе купить более две пары обуви в год, 12 процентов населения до сих пор вынуждены пользоваться уличными туалетами, а реальные доходы снижаются уже пять лет подряд, отметил Джонсон.

По его словам, существует прямая связь между либеральными ценностями и благосостоянием, поскольку экономического роста не достичь с процветанием коррупции, бандитизма и клептократии.

Ранее в интервью Financial Times кремлевский лидер сказал, что "либеральная идея" сейчас "конфликтует" с тем, чего хотят люди во всем мире.