Диссидент Янукович и армия нацистов: Оливер Стоун снял пророссийский фильм об Украине на основе интервью Медведчука

2 июля, 2019, 19:09

Американский режиссер, обладатель "Оскара" представляет на международном кинофестивале в Италии пропагандистский фильм Revealing Ukraine ( "Открывая Украину")

Об этом сообщает Общественное.

На острове Сицилия (Италия) в Таормине происходит 65-й кинофестиваль Taormina Film Fest. 4 июля здесь состоится премьера киноленты Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") от Оливера Стоуна и Игоря Лопатенка.

"Среди присутствующих звезд в этом году Николь Кидман, Ольга Куриленко, Джастин Гофман, Оливер Стоун и новоиспеченные актеры Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко", - пишут журналисты.

Картина рассказывает о политическом кризисе в Украине после Майдана, о войне на Донбассе и о связи с российским вмешательством в выборы в США в 2016 году.

В основе фильма - интервью с кумом Путина Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Рассуждает о ситуации в Украине и сам президент РФ Владимир Путин.

Картина является своеобразным продолжением скандальной пророссийской ленты Оливера Стоуна и Игоря Лопатенка "Украина в огне", которая вышла в 2016 году.

Кинолента - субъективная оценка событиям Революции Достоинства, главными "рассказчиками" стали президент РФ Владимир Путин и бывшие представители власти Украины Виктор Янукович и Виталий Захарченко. Премьера фильма "Ukraine on Fire" также состоялась на кинофестивале в Таормине. Лента побила рекорды просмотров на телеканале РЕН ТВ.

"Открывая Украину" Игоря Лопатенка продолжает расследование текущего украинского кризиса ... Он анализирует нынешнюю политическую сцену и ее опасный потенциал для мира. В фильме главный оратор - украинский политик, лидер оппозиции Виктор Медведчук. Интервью берет известный кинорежиссер Оливер Стоун ... ", - говорится в описании под официальным трейлером на YouTube.

Сам Оливер Стоун неоднократно появляется в документалке в роли интервьюера.

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер художественных и историко-документальных фильмов, обладатель трех премий "Оскар". Последнюю он получил в 1989 году.

Он продюсировал две киноленты об Украине. Подбирая экспертный и актерский состав, Стоун не стремился соблюдать баланс мнений. Его любимый персонаж для экспертного интервью - Владимир Путин.

В 2017 году он даже выпустил сериал под названием "Путин". Оливер Стоун поддерживает российскую версию о событиях в Украине 2014 года, а Революцию Достоинства изображает как "заговор ЦРУ".

Игорь Лопатенок - режиссер украинского происхождения, с 2008 года живет в США. За период своей карьеры в кино стал известным именно благодаря провокационной ленте "Украина в огне". Обе ленты связывают с Оливером Стоуном, а Игорь Лопатенок остается в тени своего оскароносного коллеги, хотя и выполнял роль режиссера.

Премьера фильма "Открывая Украину" состоится 4 июля на 65-м европейском международном кинофестивале "Taormina Film Fest". Его не встретишь в списке самых престижных мировых кинофестивалей, однако он - один из старейших.

Программа фестиваля ориентируется на европейскую публику, в частности на местных жителей Италии. Все фильмы должны иметь итальянские субтитры. Главные мероприятия проходят в греческом амфитеатре в Таормине, которому 2300 лет. Он может принимать около трехсот участников. Сообщается, что Виктор Медведчук и Оксана Марченко уже на Сицилии - позируют перед фотокамерами и ожидают премьеру.