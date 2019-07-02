ЦИК напомнила, до какого числа необходимо успеть изменить место голосования

2 июля, 2019, 11:20

Центральная избирательная комиссия напоминает, что избирателям, которые не имеют возможности проголосовать на внеочередных парламентских выборах по месту прописки, необходимо успеть изменить избирательный адрес до 15 июля

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

"Важно! Подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей можно не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, то есть до 15 июля 2019 г. включительно", - напоминают в ЦИК.

Для предотвращения создания очередей и других неудобств ЦИК призвал избирателей не откладывать подачу заявления о временном изменении места голосования на последние дни.

Для изменения места голосования избирателю достаточно подать в соответствующий орган ведения Госреестра избирателей письменное заявление, предъявив при этом паспорт или временное удостоверение гражданина Украины. Для военнослужащих таким документом также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет.

Процедура временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает подачи избирателем никаких документов, подтверждающих необходимость временного изменения места его голосования, или внесения им платы.

Со сведениями по поводу адресов и номеров телефонов органов ведения Государственного реестра избирателей можно ознакомиться на веб-ресурсе "Государственный реестр избирателей" ( www.drv.gov.ua ) в разделе "Органы Реестр".