Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

"Несмотря на то что "Аэрофлот" имеет все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Причину такого решения чешских властей в "Аэрофлоте" не уточнили.

Были аннулированы ранее выданные разрешения на выполнение рейсов SU2010 / 2011, SU2014 / 2015, SU2016 / 2017 и SU2018 / 2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012 / 2013 и SU2024 / 2025 будут выполнены. С них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов. Также их будут передавать другим авиаперевозчикам.

Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагают вернуть деньги за билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.

Кроме того, представитель авиакомпании "Победа" сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

Комментариями других перевозчиков, выполняющих рейсы в Чехию, а также Минтранса и Росавиации "Интерфакс" пока не располагает.

В то же время, как сообщает "Эхо Москвы", "Уральские авиалинии" предупредили, что не будет рейсов в чешскую столицу из Москвы и Екатеринбурга. О причинах такого шага чешских властей пока тоже неизвестно.