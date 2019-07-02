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Espreso.tvСпортБразилия - Аргентина: букмекеры назвали фаворита полуфинала Кубка Америки

Бразилия - Аргентина: букмекеры назвали фаворита полуфинала Кубка Америки


фото: rsport
Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По мнению букмекерских контор, фаворитом полуфинального противостояния Кубка Америки является сборная Бразилии. Коэффициент на ее победу в основное время составляет 1.80, на ничью - 3.50, на выигрыш Аргентины - 4.75.

Ставки на выход Бразилии в финал принимаются из расчета 1.40, на попадание туда Аргентины - 2.80.

Матч Бразилия - Аргентина начнется 3 июня, в ночь со вторника на среду по московскому времени, в бразильском городе Белу-Оризонти.

  • В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина победила Венесуэлу 2: 0, а Бразилия в серии послематчевых пенальти одолела Парагвай - 4: 3.
  • Напомним, 25 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил неудачи сборной Аргентины на Кубке Америки плохим состоянием полей в Бразилии.
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