Бразилия - Аргентина: букмекеры назвали фаворита полуфинала Кубка Америки

2 июля, 2019, 16:32

Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По мнению букмекерских контор, фаворитом полуфинального противостояния Кубка Америки является сборная Бразилии. Коэффициент на ее победу в основное время составляет 1.80, на ничью - 3.50, на выигрыш Аргентины - 4.75.

Ставки на выход Бразилии в финал принимаются из расчета 1.40, на попадание туда Аргентины - 2.80.

Матч Бразилия - Аргентина начнется 3 июня, в ночь со вторника на среду по московскому времени, в бразильском городе Белу-Оризонти.