Знаменитый экс-футболист "Челси" завершает переговоры о возвращении в клуб
1 июля, 2019, 13:26
Звездный экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард завершает переговоры о назначении главным тренером своей бывшей команды
Об этом сообщает официальный сайт "Дерби" .
"Дерби", которое возглавляет Лэмпард, официально освободил 41-летнего специалиста от присутствия на тренировках команды в понедельник и вторник, чтобы он как можно скорее смог завершить диалог с лондонским клубом. "Дерби" получит компенсацию в размере 4,5 млн евро.
Лэмпард заключит с "Челси" контракт на три года и будет зарабатывать примерно 4,5 млн евро за сезон плюс бонусы.
- 26 июня стало известно, что новым главным тренером "Челси" станет легенда клуба Фрэнк Лэмпард.
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