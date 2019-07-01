Знаменитый экс-футболист "Челси" завершает переговоры о возвращении в клуб

1 июля, 2019, 13:26

Звездный экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард завершает переговоры о назначении главным тренером своей бывшей команды

Об этом сообщает официальный сайт "Дерби" .

"Дерби", которое возглавляет Лэмпард, официально освободил 41-летнего специалиста от присутствия на тренировках команды в понедельник и вторник, чтобы он как можно скорее смог завершить диалог с лондонским клубом. "Дерби" получит компенсацию в размере 4,5 млн евро.

Лэмпард заключит с "Челси" контракт на три года и будет зарабатывать примерно 4,5 млн евро за сезон плюс бонусы.