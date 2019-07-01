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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил пять глав РГА Киевской области

Зеленский уволил пять глав РГА Киевской области


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций Киевской области

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский уволил Александра Жданова от должности главы Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одинца с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности главы Бородянского РГА.

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