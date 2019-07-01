Зеленский уволил пять глав РГА Киевской области

1 июля, 2019, 16:39

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский уволил Александра Жданова от должности главы Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одинца с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности главы Бородянского РГА.