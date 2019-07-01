Зеленский: новый глава Одесской ОГА должен лично проконтролировать расследование пожара, где погибли 4 детей
1 июля, 2019, 19:26
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в частном жилом доме в Одесской области
Об этом Офис президента сообщил в Twitter.
"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем", - прокомментировал Владимир Зеленский пожар в Одесской области, во время которого погибло четверо детей.
1 июля в селе Черная Окнянского района Одесской области во время пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.
26 июня Кабинет Министров на заседании поддержал назначение восьми губернаторов, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагалось назначить Андрея Андрейчикова.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем