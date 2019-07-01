Зеленский назначил Нескоромного заместителем главы СБУ
1 июля, 2019, 17:06
Дмитрий Нескоромный, который работал над так называемым делом "бриллиантовых прокуроров", стал новым заместителем главы СБУ
Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Дмитрий Нескоромный работал над так называемым делом "бриллиантовых прокуроров" - заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина. Он участвовал в задержании "бриллиантовых прокуроров". Нескоромный был уволен в феврале 2017 года.
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