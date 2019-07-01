//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Нескоромного заместителем главы СБУ

Зеленский назначил Нескоромного заместителем главы СБУ


фото: obozrevatel
Дмитрий Нескоромный, который работал над так называемым делом "бриллиантовых прокуроров", стал новым заместителем главы СБУ

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Дмитрий Нескоромный работал над так называемым делом "бриллиантовых прокуроров" - заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина. Он участвовал в задержании "бриллиантовых прокуроров". Нескоромный был уволен в феврале 2017 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать