Зеленский говорит о завершении войны, но войны или побеждают, или проигрывают, - Сыроед

1 июля, 2019, 21:47

Заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроед отметила, что согласно Минских договоренностей побежденной является Украина

Об этом Оксана Сыроед сказала в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко Еспресо.TV .

"Когда Зеленский говорит о завершении войны, то войны не завершают: войны или побеждают, или проигрывают. Войны завершаются заключением мирных договоров, где есть победитель и побежденный, прописано, кто кому что должен", - отметила депутат.

Она отметила, что сейчас Украина имеет только один такой договор - Минские договоренности.

"Согласно этому документу, побежденной является Украина. А победителями являются донецкие и луганские трактористы и шахтеры, потому что России в Минских договоренностях нет. Поэтому фактически это документ о капитуляции Украины перед "ДНР" и "ЛНР", и о выплате им репараций. И выполнение Минских договоренностей именно это и значит ", - отметила она.

Комментируя разведения войск, Сыроед сказала: "С тех пор, как отводятся физически войска, ежедневно задекларированные не менее 30 обстрелов нашей территории. Если это не горячая фаза войны, то что это? Россия не намерена убраться из оккупированного Донбасса, Россия стягивает войска на границу с Украиной, а мы забираем свою армию от линии фронта. А кто нас будет защищать? ОБСЕ, которые работают с 9 до 18?".