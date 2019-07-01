Зеленскому хочется укоротить языки. Березовец о ситуации с каналом "Прямой"
1 июля, 2019, 20:51
У главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана очень близкие отношения с заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым
Об этом сказал политтехнолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец в эфире Еспресо.TV.
"У Богдана очень близкие отношения с Портновым. Как по мне, эта связь не требует дополнительного доказательства. Мы прекрасно понимаем, что такой профессиональный юрист, как Андрей Портнов, ничего не будет делать для собственного интереса. Да, у него есть чувство и желание, возможно, мести, но здесь он четко действует в интересах Администрации президента Зеленского, которому очень хочется укоротить языки независимым медиа", - сказал он.
По словам Березовца, Зеленский очень болезненно реагирует на критику.
- Государственное бюро расследований проводит следственные действия относительно купли-продажи телеканала "Прямой", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
- Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал об отношениях с заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым.
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