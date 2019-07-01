Заявления главы офиса президента Андрея Богдана о языковом референдуме - это заявления не львовянина и не украинца, - Княжицкий

1 июля, 2019, 13:46

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во время согласительного совета в парламенте в понедельник, 1 июля.

Нардеп прокомментировал недавнее интервью Андрея Богдана изданию " РБК-Украина ".

"Меня удивило и возмутило интервью господина Богдана, где он предлагает провести референдум о языке, позволить Донецку и Луганску разговаривать на русском. Но им никто и не запрещает этого делать. Наш закон не запрещает разговаривать на русском. Богдан подчеркивает в интервью, что он, как и я, является львовянином, но высказывания его не только не как львовянин, а как украинца ", - сказал Княжицкий.

Он также подчеркнул, закон не запрещает использование и языка, также предусмотрены постепенные введения в действие его норм.

Председатель профильного комитета напомнил, что 16 июля закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступает в силу. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила разъяснения, что с этого момента вся предвыборная агитация должна проходить на украинском языке.

"Прошу ЦИК за этим наблюдать. А в местах компактного проживания национальных меньшинств и коренных народов агитация может вестись на украинском и дублироваться на другом языке. И это абсолютно демократично", - сказал Княжицкий.

Он также прокомментировал ситуацию по покупке окружением Виктора Медведчука украинских телеканалов, и отметил, что в Верховной Раде есть соответствующие законопроекты о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации и совершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации.

"В парламенте лежит два законопроекта №8494 и №6762 о прозрачности медиасобственности и финансирования медиа. И я не слышал призывов ни от провластных, ни от оппозиционных фракций их рассмотреть. А именно они позволяют увидеть, кто финансирует и покупает каналы. Это наша общая ответственность за то, что мы этого не сделали за последние пять лет и надеюсь здесь на сотрудничество с Офисом президента Зеленского ", - подчеркнул Княжицкий.