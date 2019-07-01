Заявления главы офиса президента Андрея Богдана о языковом референдуме - это заявления не львовянина и не украинца, - Княжицкий
Нардеп прокомментировал недавнее интервью Андрея Богдана изданию " РБК-Украина ".
"Меня удивило и возмутило интервью господина Богдана, где он предлагает провести референдум о языке, позволить Донецку и Луганску разговаривать на русском. Но им никто и не запрещает этого делать. Наш закон не запрещает разговаривать на русском. Богдан подчеркивает в интервью, что он, как и я, является львовянином, но высказывания его не только не как львовянин, а как украинца ", - сказал Княжицкий.
Он также подчеркнул, закон не запрещает использование и языка, также предусмотрены постепенные введения в действие его норм.
Председатель профильного комитета напомнил, что 16 июля закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступает в силу. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила разъяснения, что с этого момента вся предвыборная агитация должна проходить на украинском языке.
"Прошу ЦИК за этим наблюдать. А в местах компактного проживания национальных меньшинств и коренных народов агитация может вестись на украинском и дублироваться на другом языке. И это абсолютно демократично", - сказал Княжицкий.
Он также прокомментировал ситуацию по покупке окружением Виктора Медведчука украинских телеканалов, и отметил, что в Верховной Раде есть соответствующие законопроекты о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации и совершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации.
"В парламенте лежит два законопроекта №8494 и №6762 о прозрачности медиасобственности и финансирования медиа. И я не слышал призывов ни от провластных, ни от оппозиционных фракций их рассмотреть. А именно они позволяют увидеть, кто финансирует и покупает каналы. Это наша общая ответственность за то, что мы этого не сделали за последние пять лет и надеюсь здесь на сотрудничество с Офисом президента Зеленского ", - подчеркнул Княжицкий.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступает в силу 16 июля.
- 14 июня во СМИ появилась информация о покупке канала «ZIK» Тарасом Козаком из окружения Виктора Медведчука и объединения трех каналов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" в один медиа холдинг.
- Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина" предположил проведения в Украине референдума по предоставлению русскому языку статуса регионального в Луганской и Донецкой областях.
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