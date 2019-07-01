Завершился первый этап книжной премии "Еспресо.Выбор читателей 2019"

1 июля, 2019, 16:59

30 июня завершился прием предложений от украинских издательств и экспертов на премию "Еспресо.Выбор читателей"

В июне поступило 143 заявки от 35 издательств Украины на участие в книжной премии. Все книги будут проверены на соответствие требованиям. После чего будут сформированы длинные списки в соответствии с номинациями: художественная литература для взрослых (книги для читателей старше 18 лет) и художественная литература для детей (книги для детей и подростков).

В июле длинные списки будут представлены на рассмотрение экспертного совета книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019 ".

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению в украинцев, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 года в эфире телеканала Еспресо и на сайте espreso.tv.