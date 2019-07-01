Израильские ВВС нанесли по Дамаску сильнейших авиаударов за последние месяцы, - СМИ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Сирии и сообщения сирийского государственного информагентства SANA.
В этих сообщениях утверждается, что сирийские ПВО отразили часть ракет.
По информации AFP , в результате авиаударов погибли 15 человек, среди них шесть мирных жителей.
Согласно заявлению сирийской армии, израильские самолеты вероятно нанесли удар из воздушного пространства Ливана.
В свою очередь, Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. "Мы не комментируем такие сообщения", - цитирует Reuters представительницу израильских вооруженных сил.
Израильское издание The Jeruslaem Post со ссылкой на комментарии сирийцев и сообщения в соцсетях отмечает, что это была самая масштабная серия авиаударов за последние месяцы.
Video from #Damascus allegedly showing #Israel Air Force jets after striking targets pic.twitter.com/5u4YJek6z7- Anna Ahronheim (@AAhronheim) 30 июня 2019 г.
За последние годы Израиль нанес немало ударов по Сирии, целью которых называет присутствуют там силы своих региональных противников - Ирана и ливанской Хезболлы.
Вооруженные формирования Ирана и Хезболлы воюют на стороне президента Сирии Башара Асада, при этом Израиль утверждает, что они пытаются превратить Сирию в новый фронт войны против израильтян.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем