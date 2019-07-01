Израильские ВВС нанесли по Дамаску сильнейших авиаударов за последние месяцы, - СМИ

1 июля, 2019, 12:10

Самолеты израильских ВВС в ночь на 1 июля осуществили серию ракетных ударов по объектам сирийских правительственных сил в городе Хомсе и в окрестностях Дамаска

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Сирии и сообщения сирийского государственного информагентства SANA.

В этих сообщениях утверждается, что сирийские ПВО отразили часть ракет.

По информации AFP , в результате авиаударов погибли 15 человек, среди них шесть мирных жителей.

Согласно заявлению сирийской армии, израильские самолеты вероятно нанесли удар из воздушного пространства Ливана.

В свою очередь, Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. "Мы не комментируем такие сообщения", - цитирует Reuters представительницу израильских вооруженных сил.

Израильское издание The Jeruslaem Post со ссылкой на комментарии сирийцев и сообщения в соцсетях отмечает, что это была самая масштабная серия авиаударов за последние месяцы.

За последние годы Израиль нанес немало ударов по Сирии, целью которых называет присутствуют там силы своих региональных противников - Ирана и ливанской Хезболлы.

Вооруженные формирования Ирана и Хезболлы воюют на стороне президента Сирии Башара Асада, при этом Израиль утверждает, что они пытаются превратить Сирию в новый фронт войны против израильтян.